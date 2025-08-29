Французские профсоюзы призывают к общенациональной забастовке из-за "ужасного" бюджета

Во Франции профсоюзы призвали к общенациональной забастовке 18 сентября на фоне углубления политического кризиса перед голосованием за вотум доверия правительству, которое может привести к его отставке.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv.

Межпрофсоюзная группа призвала к "масштабному дню забастовок и протестов", выражая разочарование предложенными премьер-министром Франсуа Байру сокращениями расходов.

"Этот ужасный проект бюджета должен быть отклонен. Предложенные бюджетные меры беспрецедентны по своей жестокости", – заявила глава профсоюза CFDT Марилиз Леон после встречи профсоюзов в пятницу.

По мнению главы профсоюза CGT Софи Бине, протесты необходимы, чтобы заставить правительство прислушаться к "социальным требованиям".

Тем временем антиправительственная кампания под названием "Bloquons tout" ("Блокируем все"), поддерживаемая левыми, призвала к отдельной общенациональной забастовке 10 сентября.

CGT поддержит это движение, организовав забастовки, заявила Бине.

Неожиданное решение Байру провести голосование по доверию к его правительству 8 сентября снова поставило Францию на грань политического паралича, что грозит финансовыми и экономическими потрясениями.

Если Байру будет вынужден уйти в отставку, президент Франции Эмманюэль Макрон может избрать нового премьера или решить распустить парламент и провести выборы.

По данным опросов, большинство французов желают премьеру провала в парламенте.

