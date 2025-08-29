Зеленский прокомментировал, существует ли "дедлайн" Трампа для РФ перед возможными санкциями

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что после встречи с лидером РФ на Аляске президент США выразил готовность ждать "пару недель", чтобы там согласились на двустороннюю встречу Путина и Зеленского, и этот срок скоро истечет.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал во время общения со СМИ 29 августа.

Зеленского спросили, существует ли согласованный с партнерами крайний срок, после которого начнется усиление давления на Россию в связи с тем, что там уклоняются от организации двусторонней встречи главы Кремля и президента Украины.

"Есть разговоры, есть диалог с президентом Трампом. Каждый из нас должен отвечать за то, что говорит и на что готов", – сказал Зеленский.

Он напомнил, что после встречи на Аляске сначала состоялся его с Трампом двусторонний разговор, а затем общение с участием европейских лидеров, и тогда Украина согласилась на идею о двусторонней встрече с главой Кремля и, после того, трехстороннюю с участием Трампа.

"У нас был тот же вопрос, что и у вас – а сколько ждем (...) до каких-то сильных шагов со стороны США в сторону России? Тогда от президента Трампа прозвучало, что он готов на a couple of weeks – "две-три недели"... Две недели (с тех пор) будет уже в понедельник, и мы напомним всем об этом", – сказал Владимир Зеленский.

Он также выразил уверенность, что президент США не потерял интереса к переговорному процессу вокруг российско-украинской войны.

По данным СМИ, Трамп намерен оставить России и Украине организовывать встречу между их лидерами и тем самым пока отстранится от переговоров о прекращении российского вторжения в Украину.