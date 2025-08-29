Українська делегація прибула до США для переговорів зі спецпредставником Трампа
Українська делегація, що має зустрітися зі спецпредставником президента США Стівом Віткоффом, вже прибула до Нью-Йорка.
Як повідомляє "Європейська правда", про це у своєму Telegram оголосив очільник Офісу президента України Андрій Єрмак.
Єрмак повідомив, що разом з прем’єркою Юлією Свириденко та іншими членами делегації вже перебуває у Нью-Йорку. Вони почали візит з відвідання служби у церкві УГКЦ Святого Юра і вшанування пам’яті загиблих внаслідок російського обстрілу в ніч проти 28 серпня.
Раніше цього тижня стало відомо, що темою зустрічі з Віткоффом будуть потенційні гарантії безпеки для України.
Окрім гарантій безпеки, переговори стосуватимуться можливої двосторонньої зустрічі українського президента Володимира Зеленського і глави Кремля Владіміра Путіна.
Зеленський під час спілкування зі ЗМІ 29 серпня нагадав, що у понеділок сплинуть "пару тижнів", які Трамп дав Москві на наступні кроки у рамках перемовин, зокрема організацію двосторонньої зустрічі з Україною, перш ніж повернутись до ідеї санкцій.