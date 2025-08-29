Укр Рус Eng

Українська делегація прибула до США для переговорів зі спецпредставником Трампа

Новини — П'ятниця, 29 серпня 2025, 16:52 — Марія Ємець

Українська делегація, що має зустрітися зі спецпредставником президента США Стівом Віткоффом, вже прибула до Нью-Йорка. 

Як повідомляє "Європейська правда", про це у своєму Telegram оголосив очільник Офісу президента України Андрій Єрмак.

Єрмак повідомив, що разом з прем’єркою Юлією Свириденко та іншими членами делегації вже перебуває у Нью-Йорку. Вони почали візит з відвідання служби у церкві УГКЦ Святого Юра і вшанування пам’яті загиблих внаслідок російського обстрілу в ніч проти 28 серпня.

Раніше цього тижня стало відомо, що темою зустрічі з Віткоффом будуть потенційні гарантії безпеки для України.

Окрім гарантій безпеки, переговори стосуватимуться можливої двосторонньої зустрічі українського президента Володимира Зеленського і глави Кремля Владіміра Путіна. 

Зеленський під час спілкування зі ЗМІ 29 серпня нагадав, що у понеділок сплинуть "пару тижнів", які Трамп дав Москві на наступні кроки у рамках перемовин, зокрема організацію двосторонньої зустрічі з Україною, перш ніж повернутись до ідеї санкцій. 

