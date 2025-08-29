Украинская делегация прибыла в США для переговоров со спецпредставителем Трампа

Украинская делегация, которая должна встретиться со спецпредставителем президента США, уже прибыла в Нью-Йорк.

Как сообщает "Европейская правда", об этом в своем Telegram объявил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.

Ермак сообщил, что вместе с премьером Юлией Свириденко и другими членами делегации уже находится в Нью-Йорке. Они начали визит с посещения службы в церкви УГКЦ Святого Юра и почтения памяти погибших в результате российского обстрела в ночь на 28 августа.

Ранее на этой неделе стало известно, что темой встречи со Стивом Уиткоффом будут потенциальные гарантии безопасности для Украины.

Кроме гарантий безопасности, переговоры будут касаться возможной двусторонней встречи украинского президента Владимира Зеленского и главы Кремля Владимира Путина.

Зеленский во время общения со СМИ 29 августа напомнил, что в понедельник истекут "пару недель", которые Трамп отвел Москве на следующие шаги в рамках переговоров, в частности организацию двусторонней встречи с Украиной, прежде чем вернуться к идее санкций.