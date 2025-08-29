СМИ: в Европе поражены некомпетентностью Уиткоффа как дипломатического посланника Трампа

Некоторые европейские американские и украинские чиновники с недовольством высказываются о спецпосланнике президента США Стиве Уиткоффе, считая, что его некомпетентность только вредит дипломатии.

Об этом говорится в материале Politico, сообщает "Европейская правда".

Источники издания рассказывают, что Уиткофф отказывается консультироваться с экспертами и союзниками, из-за чего иногда оказывается неосведомленным, а иногда – неподготовленным.

В контексте войны РФ против Украины двое собеседников сказали, что Уиткофф не уловил сути конфликта, потому что рассматривает его через призму недвижимости, как земельный спор.

Как посредник Трампа он встретился с хозяином Кремля Владимиром Путиным пять раз за шесть месяцев, но ему пока не удалось превратить свой доступ к российскому лидеру в какие-либо прорывы в вопросе Украины.

Что касается переговоров Дональда Трампа с Путиным на Аляске, то, как отмечают источники, было много преград к успеху этого мероприятия, ключевое из которых – нежелание хозяина Кремля прекращать войну. В то же время собеседники добавляют, что Уиткофф только усложнил ситуацию.

Источники издания отмечают, что война РФ против Украины гораздо сложнее, чем кажется посланнику Трампа. Они обвиняют его в том, что американские усилия пока не принесли никаких значимых уступок со стороны Москвы.

"Его неопытность бросается в глаза, он имеет влияние на президента, что очевидно, но есть определенная путаница в том, что было сказано и согласовано", – сказал один из собеседников.

В то же время другой источник из президентской администрации защитил подход Уиткоффа, заявив, что результаты его дипломатии "говорят сами за себя в виде исторической двусторонней встречи (между Трампом и Путиным) и визита европейских лидеров в Белый дом менее чем через 48 часов".

Другие же говорят, что этого недостаточно, чтобы объявить об успехе.

"Он такой себе непредсказуемый актор. Он разговаривает со всеми этими людьми, но никто не знает, что он говорит на этих встречах. Он говорит что-то публично, а потом меняет свое мнение. Трудно это реализовать на практике", – отметил другой источник.

Офис Уиткоффа в Вашингтоне имеет немногочисленный персонал и там не хватает людей, которые бы имели опыт работы с Россией или опыт сложных дипломатических переговоров. Кроме того, он отказался проводить типичные консультации с экспертами по России и Украине в правительстве и вне его, говорят источники.

По словам четырех человек, сотрудники Уиткоффа часто не знают, где он находится и чем занимается. Они говорят, что он проводит большую часть времени в своем офисе в Белом доме, в то время как остальная его команда работает в Государственном департаменте.

"Дело в том, что Уиткофф не занимается этим постоянно. Он наведывается к Путину, говорит кучу вещей, никому не рассказывает, что на самом деле произошло, а потом просто уходит и продолжает жить своей жизнью. Между тем россияне говорят вам о том, что "Уиткофф говорит...", и вы не знаете, правы они или нет, но вы не можете получить информацию от россиян", – сказал американский чиновник.

По словам источников, Уиткофф иногда с трудом может сосредоточиться на более чем одной задаче одновременно, добавив, что когда в одной сфере, например, в Газе, Иране или Украине, происходит бурное развитие событий, другие отходят на второй план.

По словам одного из собеседников и американского чиновника, знакомого с его ролью, Уиткофф редко читает свою правительственную электронную почту.

Российские собеседники Уиткоффа также разочарованы, особенно его неспособностью правильно передать Трампу сообщения и красные линии Путина, добавляют источники.

Отметим, Уиткофф верит в возможность достичь мирного соглашения между Украиной и Россией до конца года или даже раньше.