Чехія знову запропонує ЄС обмежити пересування російських дипломатів у Шенгені

Чехія на неформальній суботній зустрічі міністрів закордонних справ Європейського Союзу знову буде наполягати на обмеженні пересування російських дипломатів у Шенгенській зоні.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ČTK, про це міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський сказав у пʼятницю журналістам.

На думку очільника чеської дипломатії, нинішні умови пересування дипломатів у Шенгені дають російському режиму асиметричні переваги, якими він зловживає, наприклад, для диверсійних операцій.

"Так само, як Катон Старший у Римі повторював, що Карфаген має бути знищений, так і я знову на цій раді міністрів закордонних справ повторю, що Європейський Союз має зупинити вільне пересування російських дипломатів у Шенгенській зоні", – сказав Ліпавський.

Він додав, що ЄС має бути готовий посилити санкційний тиск на Росію, доки російський лідер Владімір Путін не проявить реального інтересу до миру.

Чехія пропонує включити обмеження на пересування дипломатів із Росії Шенгенською зоною в пакети санкцій Євросоюзу з літа 2023 року, але наразі ідея не здобула значної підтримки.

За даними ЗМІ, Німеччина є головним опонентом пропозиції Чехії обмежити пересування російських так званих дипломатів у Шенгенській зоні, бо побоюється дзеркальних санкцій Росії.