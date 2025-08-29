Чехия снова предложит ЕС ограничить передвижение российских дипломатов в Шенгене

Чехия на неформальной субботней встрече министров иностранных дел Европейского Союза снова будет настаивать на ограничении передвижения российских дипломатов в Шенгенской зоне.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ČTK, об этом министр иностранных дел Чехии Ян Липавский сказал в пятницу журналистам.

По мнению главы чешской дипломатии, нынешние условия передвижения дипломатов в Шенгене дают российскому режиму асимметричные преимущества, которыми он злоупотребляет, например, для диверсионных операций.

"Так же, как Катон Старший в Риме повторял, что Карфаген должен быть разрушен, так и я снова на этом совете министров иностранных дел повторю, что Европейский Союз должен остановить свободное передвижение российских дипломатов в Шенгенской зоне", – сказал Липавский.

Он добавил, что ЕС должен быть готов усилить санкционное давление на Россию, пока российский лидер Владимир Путин не проявит реального интереса к миру.

Чехия предлагает включить ограничения на передвижение дипломатов из России по Шенгенской зоне в пакеты санкций Евросоюза с лета 2023 года, но пока идея не получила значительной поддержки.

По данным СМИ, Германия является главным оппонентом предложения Чехии ограничить передвижение российских так называемых дипломатов в Шенгенской зоне, потому что опасается зеркальных санкций России.