Президент Чехії проїхався на гоночному авто – ймовірно першим з посадовців такого рівня

Президент Чехії, колишній генерал Петр Павел, відомий інтересом до різного спорту та мотоциклів, спробував себе у ролі водія гоночного авто – і став, ймовірно, першим таким топпосадовцем.

Про це повідомляє IDNES, пише "Європейська правда".

У четвер, на етапі підготовки до автомобільних змагань Czech Truck Prix цими вихідними, Петр Павел сів в автомобіль NASCAR – спершу поруч з чеським гонщиком Мартіном Дубеком, який, як пише видання, "даремно намагався налякати його", а потім сам сів на водійське місце і проїхав по автодрому.

Павел назвав це "унікальним досвідом".

"Я сидів за кермом багатьох авто, але це – справжній монстр. Мартін – чудовий тренер. Ми були обережні, щоб не пошкодити авто, але я отримав новий досвід", – прокоментував президент.

Павел ймовірно став першим у світі топпосадовцем такого рівня, які сідали за кермо автівки NASCAR.

Дубек розповів, що під час катання з крутими поворотами почалася злива, і він вважав, що час згортатися, але президент відповів, що почувається достатньо впевнено і вони накатали ще 10 кіл "по воді".

Павел давно відомий своїм захопленням мотоциклами та любить інші види спорту, як гірські прогулянки і каякінг.

Минулого року Петр Павел здивував країну стрибком з парашутом та ненадовго опинився у лікарні після травми на мотоциклі.