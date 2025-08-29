Президент Чехии прокатился на гоночном автомобиле – вероятно, первым из президентов

Президент Чехии, бывший генерал Петр Павел, известный интересом к различным видам спорта и мотоциклам, попробовал себя в роли водителя гоночного автомобиля – и стал, вероятно, первым таким топ-чиновником.

Об этом сообщает IDNES, пишет "Европейская правда".

В четверг, на этапе подготовки к автомобильным соревнованиям Czech Truck Prix в эти выходные, Петр Павел сел в авто NASCAR – сначала рядом с чешским гонщиком Мартином Дубеком, который, как пишет издание, "бесполезно пытался напугать его", а затем сам сел на водительское место и проехал по автодрому.

Павел назвал это "уникальным опытом".

"Я сидел за рулем многих авто, но это – настоящий монстр. Мартин – отличный тренер. Мы были осторожны, чтобы не повредить автомобиль, но я получил новый опыт", – прокомментировал президент.

Павел, вероятно, стал первым в мире топ-чиновником такого уровня, который сел за руль автомобиля NASCAR.

Дубек рассказал, что во время катания с крутыми поворотами начался ливень, и он считал, что пора сворачиваться, но президент ответил, что чувствует себя достаточно уверенно, и они накатали еще 10 кругов "по воде".

Павел давно известен своим увлечением мотоциклами и любит другие виды спорта, такие как горные прогулки и каякинг.

В прошлом году Петр Павел удивил страну прыжком с парашютом и ненадолго оказался в больнице после травмы на мотоцикле.