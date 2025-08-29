Безмандатний Додік проситиме Путіна підтримати незалежність Республіки Сербської
Позбавлений мандата президент Республіки Сербської Мілорад Додік анонсував кілька візитів до Росії, під час яких він проситиме про допомогу.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Балканський оглядач".
В інтервʼю російським пропагандистам Додік сказав, що "незабаром" поїде до Москви, де матиме "зустрічі з впливовими людьми".
"Зараз я поїду закликати наших російських друзів готуватися до Генеральної асамблеї ООН, я попрошу їх прояснити цю ситуацію та підтримати нас у нашому прагненні провести референдум і здобути незалежність", – розповів він.
За словами лідера боснійських сербів, він хоче попросити Росію накласти вето на подальшу присутність військової місії Європейського Союзу EUFOR Altea в Боснії і Герцеговині під час розгляду цього питання в Раді безпеки ООН.
Також Додік додав, що розраховує знову поїхати до Росії у жовтні, аби зустрітися з Владіміром Путіним.
Нагадаємо, Мілорада Додіка позбавили мандата президента Республіки Сербської після того, як він був засуджений до одного року ув'язнення та шестирічної заборони обіймати будь-які державні посади за неповагу до рішень високого представника міжнародного співтовариства в Боснії і Герцеговині.
Пізніше рік увʼязнення був замінений на штраф.
Як сам Додік, так і його союзники у Республіці Сербській не визнають вирок і позбавлення мандата, а парламент РС призначив на 25 жовтня референдум з цього питання.
