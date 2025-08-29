Безмандатный Додик будет просить Путина поддержать независимость Республики Сербской

Лишенный мандата президент Республики Сербской Милорад Додик анонсировал несколько визитов в Россию, во время которых он будет просить о помощи.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Балканский обозреватель".

В интервью российским пропагандистам Додик сказал, что "в ближайшее время" поедет в Москву, где будет "встречаться с влиятельными людьми".

"Сейчас я поеду призывать наших российских друзей готовиться к Генеральной ассамблее ООН, я попрошу их прояснить эту ситуацию и поддержать нас в нашем стремлении провести референдум и обрести независимость", – рассказал он.

По словам лидера боснийских сербов, он хочет попросить Россию наложить вето на дальнейшее присутствие военной миссии Европейского Союза EUFOR Altea в Боснии и Герцеговине во время рассмотрения этого вопроса в Совете безопасности ООН.

Также Додик добавил, что рассчитывает снова поехать в Россию в октябре, чтобы встретиться с Владимиром Путиным.

Напомним, Милорада Додика лишили мандата президента Республики Сербской после того, как он был приговорен к одному году тюремного заключения и шестилетнему запрету занимать любые государственные должности за неуважение к решениям высокого представителя международного сообщества в Боснии и Герцеговине.

Позже год тюремного заключения был заменен на штраф.

Как сам Додик, так и его союзники в Республике Сербской не признают приговор и лишение мандата, а парламент РС назначил на 25 октября референдум по этому вопросу.

