В Киеве дрон РФ уничтожил склад литовской организации помощи Украине

В Киеве в результате массированной российской атаки в ночь на четверг, 31 июля, ударом дрона был уничтожен склад литовской организации гуманитарной помощи Украине "Blue/Yellow".

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на LRT.

Как отметили в организации, их киевский склад был полностью уничтожен в результате удара. Серьезные повреждения получили и соседние здания.

"Blue/Yellow"

По сообщению организации, этот склад был одним из нескольких, которые "Blue/Yellow" использует для временного хранения гуманитарной помощи из Литвы перед отправкой на фронт.

В момент удара помещения были практически пусты – там хранились только средства индивидуальной защиты (каски, жилеты) для сотрудников и медиков. Серьезных потерь организация не понесла.

"В Украине никто не застрахован от подобных нападений. Это повседневная реальность войны. Самое главное, что не пострадали люди. Фонд не понес серьезных потерь, поэтому наша работа не прекращается – мы продолжим собирать средства и отправлять их защитникам Украины", – заявила директор "Blue/Yellow" Лаура Паукште.

Напомним, в ночь на 24 июля в Николаеве была поражена полевая база Норвежской народной помощи (Norwegian People's Aid) – гуманитарной организации, которая помогает с разминированием в Украине.

Сообщалось также, что мэр латвийского города Огре Эгилс Хельманис получил ранения в Донецкой области – он оказался в эпицентре взрыва российской ракеты.