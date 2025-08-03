В Молдове исключили из списка участников выборов три партии пророссийского блока "Победа"

Центральная избирательная комиссия Молдовы исключила три политсилы пророссийского блока "Победа" из списка партий, допущенных к участию в парламентских выборах.

Об этом сообщает News Maker, пишет "Европейская правда".

Центральная избирательная комиссия исключила из списка партий, допущенных к участию в выборах, четыре политические силы – Аграрную партию Молдовы, партию "Альтернативная сила спасения Молдовы", „Шанс" и "Победа". Три последние входят в пророссийский блок "Победа" во главе с беглым олигархом Иланом Шором.

В ЦИК пояснили, что основанием стал отказ Агентства государственных услуг регистрировать изменения в регистрационной информации этих партий в госреестре юридических лиц.

Перед этим ЦИК Молдовы отказалась регистрировать блок "Победа" для участия в парламентских выборах 28 сентября.

Напомним, блок "Победа" был создан в апреле 2024 года в Москве. В состав блока входят четыре партии: "Возрождение", „Шанс", "Альтернативная сила спасения Молдовы" и "Победа". Все они связаны с Иланом Шором.

6 июля в Москве состоялся съезд политического блока "Победа", на котором выступил Илан Шор. Во время мероприятия Шор заявил, что, по его мнению, "единственное спасение" для Молдовы – это "союз" с Россией.

Пророссийский экс-президент, лидер социалистов Игорь Додон также сформировал политический блок вокруг своей партии.

Подробности о планах создать мегаблок Кремля читайте в статье: "Базовый сценарий – в Молдове будет подконтрольное Москве правительство после выборов в сентябре"