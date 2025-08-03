У Британії чекають перший за пів року потужний шторм

Британців попередили про наближення першого за це літо потужного шторму, якому дали ім’я "Флоріс".

Про це повідомляє SkyNews, пише "Європейська правда".

Метеорологічне агентство попередило, що атмосферний фронт накриє Британські острови у понеділок. Шторм "Флоріс" буде супроводжуватися дуже сильними вітрами з поривами на узбережжях та відкритих висотах до майже 140 км/год.

Для більшої частини Шотландії оголошено помаранчевий рівень попередження на період з 10 ранку до 22 години, для Англії та Північної Ірландії – жовтий рівень з 6 ранку до опівночі.

"Помаранчеве" попередження у класифікації вважається погодою, що становить загрозу для життя та здоров’я.

Найсильніші пориви вітру очікуються на західному узбережжі з пізніх годин ранку, а до східної частини Шотландії негода дістанеться у другій половині дня.

Громадян застерегли, що негода може спричинити перебої з роботою громадського транспорту усіх типів, а також масштабні знеструмлення.

Шторм "Флоріс" є шостим "іменним" штормом із серпня 2024 року. Попереднім іменним штормом був "Еовін" у січні 2025 року, коли постраждали не лише Британські острови, а й інші країни Західної Європи.

Липень став для Британських островів п’ятим найтеплішим в історії спостережень, та шостим поспіль місяцем, коли у Британії середні температури перевищували сезонні норми. Червень став найспекотнішим в історії спостережень для Англії і другим найспекотнішим для країни в цілому.

Як повідомляли, країни Північної Європи останніми тижнями потерпають від безпрецедентної спеки.

В аеропорту французького міста нещодавно зафільмували видовищний смерч.