В Великобритании ждут первый за полгода мощный шторм

Британцев предупредили о приближении первого за это лето мощного шторма, которому дали имя "Флорис".

Об этом сообщает SkyNews, пишет "Европейская правда".

Метеорологическое агентство предупредило, что атмосферный фронт накроет Британские острова в понедельник. Шторм "Флорис" будет сопровождаться очень сильными ветрами с порывами на побережьях и открытых высотах до почти 140 км/ч.

Для большей части Шотландии объявлен оранжевый уровень предупреждения на период с 10 утра до 22 часов, для Англии и Северной Ирландии – желтый уровень с 6 утра до полуночи.

"Оранжевое" предупреждение в классификации считается погодой, представляющей угрозу для жизни и здоровья.

Самые сильные порывы ветра ожидаются на западном побережье с поздних часов утра, а в восточную часть Шотландии непогода дойдет во второй половине дня.

Граждан предупредили, что непогода может вызвать перебои в работе общественного транспорта всех типов, а также масштабные отключения электроэнергии.

Шторм "Флорис" является шестым „именным" штормом с августа 2024 года. Предыдущим именным штормом был "Эовин" в январе 2025 года, когда пострадали не только Британские острова, но и другие страны Западной Европы.

Июль стал для Британских островов пятым самым теплым в истории наблюдений и шестым подряд месяцем, когда в Британии средние температуры превышали сезонные нормы. Июнь стал самым жарким в истории наблюдений для Англии и вторым самым жарким для страны в целом.

Как сообщалось, страны Северной Европы в последние недели страдают от беспрецедентной жары.

В аэропорту французского города недавно засняли зрелищный смерч.