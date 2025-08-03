СМИ: на испанской Майорке в авиакатастрофе погибли экс-пилот ВВС США и его сын

В авиакатастрофе небольшого самолета у испанского острова Майорка погибли два человека – отец, бывший пилот ВВС США, и его сын-подросток.

Об этом сообщают испанские El Pais и ABC, пишет "Европейская правда".

Двухместный легкомоторный самолет потерпел крушение утром 2 августа в районе города Сольер. Самолет долго выполнял акробатические маневры над морем и упал в воду в сотне метров от берега на глазах у многих свидетелей.

В воскресенье спасательные службы нашли тела людей, которые были на борту – 60-летнего американца с его 13-летним сыном.

Причины аварии пока неизвестны. Незадолго до падения пилот успел передать диспетчерам сигнал тревоги.

По информации испанского ABC, погибший мужчина в прошлом служил пилотом ВВС США на F-18 и F-14 на авианосцах. После увольнения он проживал в Германии и работал пилотом в коммерческой авиации, а на испанский остров приехал на отдых.

Самолет, на котором он разбился, был его собственным двухместным Harmon Rocket.

В начале июля почти 20 человек пострадали в результате возгорания самолета на взлетно-посадочной полосе аэропорта Пальмы на Майорке.

В Великобритании в результате падения самолета в аэропорту Саутенд погибли четыре человека.