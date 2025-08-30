Естонія передала США естонського росіянина, який допомагав РФ купувати електроніку

Естонія передала США росіянина – громадянина Естонії, якого звинувачують у незаконному постачанні стратегічних товарів російським оборонним підприємствам та державним органам.

Про це пише ERR, передає "Європейська правда".

Як зазначається, 27 серпня поліція та прикордонна служба Естонії передала США громадянина Естонії Андрєя Шевлякова, якого звинувачують у незаконних поставках стратегічних товарів підприємствам оборонної промисловості Росії та державним установам РФ.

США висунули Шевлякову звинувачення в незаконному транспортуванні стратегічних товарів із США до Росії з використанням складних ланцюгів постачання та мереж підставних компаній, а також у 17 інших злочинах, пов’язаних із цією діяльністю.

Також зазначається, що у 2012 році США внесли Шевлякова та пов’язані з ним компанії до списку санкційних осіб, діяльність яких становить загрозу національній безпеці США та суперечить зовнішньополітичним інтересам країни. Через це йому заборонялося експортувати будь-які товари зі США без відповідної ліцензії.

Шевлякова затримали в березні 2023 року спільно ФБР та Служба захисту конституції Естонії. З травня 2024 року він перебував під електронним наглядом. Судовий процес щодо Шевлякова триває у Сполучених Штатах.

Наприкінці травня Естонія видворила та передала українській владі громадянина України, який підтримував контакти з російською ФСБ.

У липні естонська служба внутрішньої безпеки вислала з країни одного громадянина Росії, який потенційно становив загрозу безпеці країни.