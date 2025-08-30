Эстония передала США эстонского россиянина, который помогал РФ покупать электронику

Эстония передала США россиянина – гражданина Эстонии, которого обвиняют в незаконной поставке стратегических товаров российским оборонным предприятиям и государственным органам.

Об этом пишет ERR, передает "Европейская правда".

Как отмечается, 27 августа полиция и пограничная служба Эстонии передали США гражданина Эстонии Андрея Шевлякова, которого обвиняют в незаконных поставках стратегических товаров предприятиям оборонной промышленности России и государственным учреждениям РФ.

США предъявили Шевлякову обвинение в незаконной транспортировке стратегических товаров из США в Россию с использованием сложных цепочек поставок и сетей подставных компаний, а также в 17 других преступлениях, связанных с этой деятельностью.

Также отмечается, что в 2012 году США внесли Шевлякова и связанные с ним компании в список санкционных лиц, деятельность которых представляет угрозу национальной безопасности США и противоречит внешнеполитическим интересам страны. Из-за этого ему запрещалось экспортировать любые товары из США без соответствующей лицензии.

Шевляков был задержан в марте 2023 года совместно ФБР и Службой защиты конституции Эстонии. С мая 2024 года он находился под электронным надзором. Судебный процесс по делу Шевлякова продолжается в Соединенных Штатах.

В конце мая Эстония выдворила и передала украинским властям гражданина Украины, который поддерживал контакты с российской ФСБ.

В июле эстонская служба внутренней безопасности выслала из страны одного гражданина России, который потенциально представлял угрозу безопасности страны.