ЗМІ: У плані "гарантій безпеки" для України йдеться про безпольотну зону і місію в Чорному морі

У рамках гарантій безпеки для України від "коаліції рішучих" нібито обговорюють створення "безпольотної зони" – що дозволить поступово запустити цивільну авіацію, а також патрульної місії у Чорному морі.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у статті The Telegraph від 30 серпня.

На основі спілкування з "понад десятком" посадовців з країн Заходу журналісти дізналися основні ідеї "гарантій безпеки" для України, обговорення яких ще триває.

Серед них – створення "безпольотної зони", а також створення патрульної місії у Чорному морі для безпеки комерційного судноплавства.

Європейські партнери розмірковують над створенням "безпольотної зони", яка дозволила би Україні без зайвих ризиків відновити роботу цивільної авіації.

Відновлення авіарейсів вбачають вкрай важливим елементом для того, щоб пожвавити економічне життя та заохотити повернення українців, які через війну вирішили виїхати за кордон.

Реалізація цієї ідеї може бути поетапною та початися з прикриття винищувачами та системами ППО західних партнерів аеропортів на заході України. Якщо цей перший етап виявиться успішним, поступово місія охопить аеропорти, розташовані далі на схід.

Для більшої безпеки судноплавства у Чорному морі на шляхах до українських портів обговорюють створення морської місії, де провідну роль відіграватиме Туреччина.

Україна вже змогла налагодити коридори для морського експорту після блокади на перших етапах повномасштабної війни, проте місія дозволила би розширити кількість безпечних маршрутів.

У матеріалі наводять також інші деталі потенційного плану.

Видання FT також публікувало свою інформацію про попередній план "гарантій безпеки" для України від західних партнерів. За словами їхніх джерел, він передбачає створення демілітаризованої зони, що патрулюватиметься нейтральними миротворчими військами третьої країни.

Президент України Володимир Зеленський публічно критикував ідею про "буферну зону". Також він прагне, щоб потенційні гарантії безпеки від партнерів у рамках мирної угоди отримали схвалення відповідних парламентів і були юридично зобов’язуючими.



Президент Франції Емманюель Макрон анонсував найближчим часом зустріч лідерів "коаліції рішучих" щодо гарантій безпеки для України.