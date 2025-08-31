Во Франции мемориал Холокоста осквернили надписью "Свободу Газе"

Мемориал жертвам Холокоста во французском городе Лион был осквернен на фоне усиления антисемитских инцидентов в стране.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters.

На черном мраморном потолке были выгравированы слова "Free Gaza" ("Свободу Газе"), согласно фотографии, опубликованной в социальных сетях Йонатаном Арфи, президентом CRIF, организации, представляющей еврейские учреждения во Франции.

Поздно вечером в субботу Арфи назвал инцидент "отвратительным", в то время как мэр Лиона Грегори Дусе и префект региона Рона Фабьен Буккио также высказались по этому поводу.

В своем посте на X, Буккио заявил, что ничто не оправдывает "позорный поступок", и выразил свою поддержку еврейской общине. Дусе назвал инцидент "недопустимым актом", добавив, что виновные будут разыскиваться и привлекаться к ответственности.

Во Франции возросло количество случаев антисемитизма, в том числе физических нападений на евреев, после нападения группировки ХАМАС на Израиль в октябре 2023 года.

Израильские власти также обвиняли Париж в подпитке антисемитизма после ее решения признать Палестинское государство.