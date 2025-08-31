Мерц: если завтра Украина сдастся, послезавтра наступит очередь другой страны, а потом наша

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что война в Украине может продолжаться еще очень долго.

Об этом он заявил в интервью каналу ZDF, передает "Европейская правда".

Немецкий канцлер готов к тому, что война может длиться долго.

"Мы стараемся закончить ее как можно скорее. Но точно не ценой капитуляции Украины", – заявил Мерц.

По его словам, война может закончиться завтра, если Украина капитулирует, сдастся, и страна потеряет свою независимость.

"Только тогда послезавтра наступит очередь следующей страны. А через день после этого наступит наша очередь. Это не вариант", – заявил Мерц.

Ранее Мерц, комментируя развязанную РФ войну против Украины, уже говорил, что все хотят ее завершения, но не любой ценой.

На днях Мерц также заявлял, что дипломатические усилия по прекращению войны РФ в Украине все еще сталкиваются со значительными трудностями.

Большинство граждан Германии считают, что их канцлер не может существенно повлиять на президента США в вопросах, связанных с войной в Украине.