Парламент Естонії втретє розгляне закон для обмеження церков, що підтримують агресію РФ

Конституційна комісія естонського парламенту (Рійгікогу) втретє розгляне законопроєкт, який дозволив би заборонити діяльність церков, що виправдовують агресію Росії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ERR.

Президент Естонії Алар Каріс на початку липня відмовився затверджувати закон через його невідповідність конституції. Закон про церкви та парафії був відхилений президентом двічі.

Тепер парламент Естонії повинен вирішити, чи змінювати закон.

Депутати вже змінювали текст закону, проте президент називає зміни недостатніми і вважає, що закон непропорційно обмежує свободу об'єднань і віросповідання.

Вперше Рійгікогу ухвалив цей закон 9 квітня, а вже 24 квітня президент Каріс ухвалив рішення не затверджувати його.

Ініціативу обмежити діяльність церков, повʼязаних з особами чи організаціями, які підтримують агресію Росії, висунуло ще в жовтні минулого року Міністерство внутрішніх справ Естонії.

Тоді відомство вказувало, що законопроєкт має підштовхнути Естонську православну церкву Московського патріархату змінити свій статут, оголосивши про повну автономію від Москви.

Читайте детальніше у статті: Тероризм у рясах: чи піде Естонія на повну заборону РПЦ.