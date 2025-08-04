Парламент Эстонии в третий раз рассмотрит закон о церквях, поддерживающих агрессию РФ

Конституционная комиссия эстонского парламента (Рийгикогу) в третий раз рассмотрит законопроект, который позволил бы запретить деятельность церквей, оправдывающих агрессию России.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ERR.

Президент Эстонии Алар Карис в начале июля отказался утверждать закон из-за его несоответствия конституции. Закон о церквях и приходах был отклонен президентом дважды.

Теперь парламент Эстонии должен решить, менять ли закон.

Депутаты уже изменяли текст закона, однако президент называет изменения недостаточными и считает, что закон непропорционально ограничивает свободу объединений и вероисповедания.

Впервые Рийгикогу принял этот закон 9 апреля, а уже 24 апреля президент Карис принял решение не утверждать его.

Инициатива ограничить деятельность церквей, связанных с лицами или организациями, поддерживающими военную агрессию РФ, была выдвинута еще в октябре прошлого года Министерством внутренних дел Эстонии.

Тогда ведомство указывало, что законопроект должен подтолкнуть Эстонскую православную церковь Московского патриархата изменить свой устав, объявив о полной автономии от Москвы.

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