Китайский интернет-магазин Shein получил миллион евро штрафа в Италии

Итальянский антимонопольный орган (AGCM) в понедельник наложил штраф в размере 1 миллиона евро на китайский интернет-магазин одежды Shein за введение покупателей в заблуждение относительно влияния его продукции на окружающую среду.

Заявление AGCM приводит Reuters, сообщает "Европейская правда".

Штраф в Италии был наложен на компанию Infinite Styles Services Co. Limited, базирующуюся в Дублине и управляющую веб-сайтом Shein в Европе.

В AGCM заявили, что сообщения об экологической устойчивости и социальной ответственности на сайте Shein "были иногда расплывчатыми, общими и/или чрезмерно эмоциональными, а в других случаях были опущены и вводили в заблуждение".

Заявления Shein о возможности переработки продукции "были признаны ложными или, как минимум, вводящими в заблуждение", а экологические характеристики коллекции "evoluSHEIN by design" были преувеличены, заявили в регуляторном органе.

Shein рекламирует коллекцию "evoluSHEIN by design" как одежду, изготовленную с использованием более экологичных и ответственных методов производства.

AGCM заявила, что потребители могут быть введены в заблуждение, думая, что коллекция изготовлена из экологически чистых материалов и полностью подлежит переработке, что не соответствует действительности.

Итальянский регулятор заявил, что на его общую оценку повлияло "повышенное обязательство соблюдать осторожность" в отношении Shein, "поскольку компания работает в секторе с высоким уровнем загрязнения и использует методы, приводящие к высокому уровню загрязнения".

Недавно Еврокомиссия заявила, что китайский ритейлер Temu не предотвратил продажу незаконных товаров на своей платформе, нарушая законодательство ЕС.

А еврокомиссар по вопросам юстиции Майкл Макграт выразил шок от токсичности и опасности некоторых товаров, продаваемых на торговых платформах Shein и Temu.