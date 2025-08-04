У низці регіонів Іспанії оголосили попередження через надзвичайну спеку

У низці регіонів Іспанії у понеділок оголосили попередження через хвилю спеки, що охопила Піренейський півострів: за прогнозами, по всій країні температура підніметься до близько 40 градусів Цельсія, а в деяких районах перевищить 42 градуси.

Про це повідомляє EFE, пише "Європейська правда".

У п'яти автономних спільнотах (Андалусія, Кастилія-Ла-Манча, Естремадура, Галісія і Мадрид) оголосили "помаранчевий" рівень небезпеки (значний ризик), а в семи інших (Арагон, Кантабрія, Кастилія і Леон, Каталонія, Наварра, Країна Басків і Ла-Ріоха) – "жовтий".

За прогнозами, спека протримається в Іспанії щонайменше до наступної неділі.

Органи охорони здоров'я та служби цивільного захисту наголосили на важливості в такі періоди приділяти особливу увагу здоров'ю вразливих груп населення (людей похилого віку, дітей, хворих або вагітних жінок), а також тим, хто працює на відкритому повітрі.

Зокрема, рекомендують дотримуватися основних рекомендацій у спекотну погоду: пити багато рідини та уникати перебування на сонці в найспекотніші години дня, а також дотримуватися запобіжних заходів, щоб уникнути лісових пожеж.

За даними Державної метеорологічної служби (Aemet), в неділю в деяких районах Іспанії температура повітря перевищила 43 градуси.

Повідомляли також, що останніми тижнями холодні країни Північної Європи страждають від безпрецедентної спеки.

Нагадаємо, 26 липня в Угорщині зафіксували найвищу температуру за понад 100 років, що майже досягла абсолютного рекорду.

На півдні сусідньої Румунії в найспекотніші години цього ж дня очікували до 43°C.