В ряде регионов Испании объявили предупреждение из-за сильной жары

В ряде регионов Испании в понедельник объявили предупреждение из-за волны жары, охватившей Пиренейский полуостров: по прогнозам, по всей стране температура поднимется до около 40 градусов по Цельсию, а в некоторых районах превысит 42 градуса.

Об этом сообщает EFE, пишет "Европейская правда".

В пяти автономных сообществах (Андалусия, Кастилия-Ла-Манча, Эстремадура, Галисия и Мадрид) объявили "оранжевый" уровень опасности (значительный риск), а в семи других (Арагон, Кантабрия, Кастилия и Леон, Каталония, Наварра, Страна Басков и Ла-Риоха) – "желтый".

По прогнозам, жара продержится в Испании как минимум до следующего воскресенья.

Органы здравоохранения и службы гражданской защиты отметили важность в такие периоды уделять особое внимание здоровью уязвимых групп населения (пожилых людей, детей, больных или беременных женщин), а также тем, кто работает на открытом воздухе.

В частности, рекомендуют придерживаться основных рекомендаций в жаркую погоду: пить много жидкости и избегать пребывания на солнце в самые жаркие часы дня, а также соблюдать меры предосторожности, чтобы избежать лесных пожаров.

По данным Государственной метеорологической службы (Aemet), в воскресенье в некоторых районах Испании температура воздуха превысила 43 градуса.

Сообщали также, что в последние недели холодные страны Северной Европы страдают от беспрецедентной жары.

Напомним, 26 июля в Венгрии зафиксировали самую высокую температуру за более чем 100 лет, которая почти достигла абсолютного рекорда.

На юге соседней Румынии в самые жаркие часы этого же дня ожидали до 43°C.