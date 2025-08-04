Премьер Саксонии хочет изменить систему соцвыплат, в частности для беженцев из Украины

Премьер-министр немецкой федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер выступил за пересмотр системы выплат социальной помощи, в частности украинским беженцам.

Как сообщает "Европейская правда", заявление Кречмера приводит t-online.

Премьер Саксонии считает, что правила получения соцвыплат должны быть изменены "для наших собственных граждан, для немцев, а также для тех, кто приехал к нам".

Кречмер раскритиковал размер расходов на социальную помощь, заявив, что Германия тратит на это 47 млрд евро.

"Я думаю, что каждому понятно, что это не может быть правильно. Эта цифра должна быть уменьшена", – отметил премьер Саксонии.

В контексте беженцев из Украины он указал на людей, которые получают государственную помощь, хотя они в ней не нуждаются.

"И это, конечно, особенно касается тех, кто ищет защиты, потому что мы имеем сравнение с Францией, Нидерландами, Польшей, Чехией в отношении украинских беженцев. Во всех этих странах доля людей, которые работают, гораздо выше, чем у нас", – добавил Кречмер.

Его комментарий появился после того, как премьер Баварии Маркус Зёдер призвал отменить украинским беженцам выплату соцпомощи "бюргергельд" (от нем. Bürgergeld – деньги для граждан), которую предоставляют тем, кто ищет работу, или тем, чьего дохода не хватает для самообеспечения.

Он считает, что из-за соцвыплат многие украинцы не хотят трудоустроиться в Германии.

Ранее немецкий канцлер Фридрих Мерц анонсировал введение более строгих правил получения социальной помощи.

При предыдущем правительстве в Германии также говорили о сокращении помощи беженцам из Украины.

Тогдашний канцлер Олаф Шольц призвал сотни тысяч украинцев, которые нашли приют в стране, устроиться на работу.