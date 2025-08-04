Віцеканцлер Німеччини закликав до співпраці з Канадою та Британією після митної угоди з США

Віцеканцлер і міністр фінансів Німеччини Ларс Клінгбайль закликав до тіснішої співпраці з Канадою та Великою Британією після митної угоди Європейського Союзу із США.

Його слова цитує Spiegel, пише "Європейська правда".

Клінгбайль вважає, що митний конфлікт із США викрив слабкі сторони Європи. На його думку, Європа повинна терміново зробити правильні висновки з митної угоди із США.

"Я вважаю, що наші слабкі сторони вже проявилися в суперечці з американцями щодо мит. І ми повинні зробити з цього висновки", – акцентував він.

Відтак Клінгбайль закликав до тіснішої співпраці з іншими партнерами, такими як Канада та Велика Британія.

"Ми повинні стати сильнішими", – наголосив віцеканцлер Німеччини.

Клінгбайль заявив, що не приховує, що хотів би бачити кращий результат переговорів із США. За його словами, тепер завдання полягає в тому, щоб проаналізувати, що ще можна зробити для захисту німецьких робочих місць і економічної сили, особливо в сталеливарній галузі.

Як писали, у понеділок, 4 серпня, у Вашингтоні у Клінгбайля запланована зустріч з міністром фінансів США Скоттом Бессентом.

Нагадаємо, 27 липня після перемовин у шотландському Торнбері США та ЄС оголосили про укладення рамкової торгової угоди, що закріпила мита на європейський імпорт до США на рівні 15%.

Це стало підсумком багатьох місяців перемовин на тлі погроз з боку США встановити мита на європейські товари у розмірі 30% з 1 серпня, тоді як ЄС сподівався зберегти основну ставку тарифів на рівні 10%.

Президент США Дональд Трамп похвалив домовленість як "найбільшу угоду, яка будь-коли укладалася".

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