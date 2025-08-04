Вице-канцлер Германии призвал к сотрудничеству с Канадой и Британией после соглашения с США

Вице-канцлер и министр финансов Германии Ларс Клингбайль призвал к более тесному сотрудничеству с Канадой и Великобританией после таможенного соглашения Европейского Союза с США.

Его слова цитирует Spiegel, пишет "Европейская правда".

Клингбайль считает, что таможенный конфликт с США выявил слабые стороны Европы. По его мнению, Европа должна срочно сделать правильные выводы из таможенного соглашения с США.

"Я считаю, что наши слабые стороны уже проявились в споре с американцами по поводу пошлин. И мы должны сделать из этого выводы", – подчеркнул он.

В связи с этим Клингбайль призвал к более тесному сотрудничеству с другими партнерами, такими как Канада и Великобритания.

"Мы должны стать сильнее", – подчеркнул вице-канцлер Германии.

Клингбайль заявил, что не скрывает, что хотел бы видеть лучший результат переговоров с США. По его словам, теперь задача состоит в том, чтобы проанализировать, что еще можно сделать для защиты немецких рабочих мест и экономической мощи, особенно в сталелитейной отрасли.

Как писали, в понедельник, 4 августа, в Вашингтоне у Клингбайля запланирована встреча с министром финансов США Скоттом Бессентом.

Напомним, 27 июля после переговоров в шотландском Торнбери США и ЕС объявили о заключении рамочного торгового соглашения, закрепившего пошлины на европейский импорт в США на уровне 15%.

Это стало итогом многих месяцев переговоров на фоне угроз со стороны США установить пошлины на европейские товары в размере 30% с 1 августа, тогда как ЕС надеялся сохранить основную ставку тарифов на уровне 10%.

Президент США Дональд Трамп похвалил договоренность как "крупнейшее соглашение, которое когда-либо заключалось".

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