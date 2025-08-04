Орбан не визнає рішення суду Боснії про тюремний вирок Додіку

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заступився за президента Республіки Сербської Мілорада Додіка, тюремний строк якому днями підтвердив Апеляційний суд Боснії і Герцеговини.

Про це Орбан написав у соцмережі Х, передає "Європейська правда".

Орбан назвав вирок Додіку спробою "призначених ЄС наглядачів" усунути його за "протидію глобалістичному порядку денному".

"Угорщина не визнає рішення суду проти президента Мілорада Додіка. Спроби призначених ЄС наглядачів усунути його за протидію їхньому глобалістичному порядку денному є неприйнятними. Він є законним, обраним лідером Республіки Сербської – ми рішуче виступаємо проти втручання Брюсселя у суверенні справи. Ніщо не може стояти над волею народу", – заявив прем’єр Угорщини.

Раніше 4 серпня Центральна виборча комісія Боснії і Герцеговини заявила, що ініціює процедуру припинення повноважень Додіка.

Апеляційний суд Боснії і Герцеговини підтвердив у п'ятницю, 1 серпня, попереднє рішення суду, за яким президента Республіки Сербської Мілорада Додіка засудили до одного року тюремного ув'язнення.

Додік заявив, що ігноруватиме рішення суду.

Нагадаємо, в лютому 2025 року суд засудив Мілорада Додіка до одного року ув'язнення і шестирічної заборони обіймати державні посади.

Його визнали винним у порушенні конституційного порядку, зокрема через ігнорування рішень верховного представника міжнародної спільноти в Боснії, Крістіана Шмідта, та ухвалення законів, які обмежують юрисдикцію державних інституцій у Республіці Сербській.

Вирок Додіку викликав бурхливу реакцію в Республіці Сербській, що спровокувало найгіршу політичну кризу в Боснії і Герцеговині з часів смертельного конфлікту 1992-1995 років.

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