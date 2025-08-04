Орбан не признает решение суда Боснии о тюремном приговоре Додику

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан встал на защиту президента Республики Сербской Милорада Додика, тюремный срок которому на днях подтвердил Апелляционный суд Боснии и Герцеговины.

Об этом Орбан написал в соцсети Х, передает "Европейская правда".

Орбан назвал приговор Додику попыткой "назначенных ЕС надзирателей" посадить его за "противодействие глобалистской повестке дня".

"Венгрия не признает решение суда против президента Милорада Додика. Попытки назначенных ЕС надзирателей устранить его за противодействие их глобалистской повестке дня неприемлемы. Он является законным, избранным лидером Республики Сербской – мы решительно выступаем против вмешательства Брюсселя в суверенные дела. Ничто не может стоять выше воли народа", – заявил премьер Венгрии.

Ранее 4 августа Центральная избирательная комиссия Боснии и Герцеговины заявила, что инициирует процедуру прекращения полномочий Додика.

Апелляционный суд Боснии и Герцеговины подтвердил в пятницу, 1 августа, предварительное решение суда, по которому президент Республики Сербской Милорад Додик приговорен к одному году тюремного заключения.

Додик заявил, что будет игнорировать решение суда.

Напомним, в феврале 2025 года суд приговорил Милорада Додика к одному году заключения и шестилетнему запрету занимать государственные должности.

Его признали виновным в нарушении конституционного порядка, в частности из-за игнорирования решений верховного представителя международного сообщества в Боснии Кристиана Шмидта и принятия законов, ограничивающих юрисдикцию государственных институтов в Республике Сербской.

Приговор Додику вызвал бурную реакцию в Республике Сербской, что спровоцировало худший политический кризис в Боснии и Герцеговине со времен смертельного конфликта 1992-1995 годов.

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