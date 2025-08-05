Германия перебросила в Польшу истребители Eurofighter перед учениями "Запад-2025"

За четыре недели до начала российско-белорусских военных учений "Запад-2025" Германия перебросила в Польшу пять истребителей Eurofighter.

Об этом сообщает t-online, информирует "Европейская правда".

В понедельник немецкие истребители прибыли на военный аэродром Минск-Мазовецкий в Польше.

Представитель немецких ВВС рассказал, что самолеты начнут выполнять вылеты со вторника. Планируется, что они будут находиться в Польше несколько недель.

Немецкие Eurofighter будут поддерживать польские вооруженные силы в наблюдении за воздушным пространством НАТО и отслеживать возможные действия России вдоль восточного фланга Альянса.

"Эта операция является явным проявлением солидарности союзников в рамках НАТО и служит для обеспечения надежного сдерживания и защиты общего воздушного пространства", – отметили в немецких ВВС.

В дополнение к самолетам, в Польшу было переброшено около 150 солдат Бундесвера.

Как отмечено, Германия решила перебросить самолеты после соответствующего запроса со стороны Польши.

Польское военное командование назвало использование немецких истребителей Eurofighter "еще одним примером сотрудничества союзников и их искренней приверженности безопасности Центральной и Восточной Европы".

Переброска самолетов состоялась за четыре недели до начала крупных военных учений России и Беларуси "Запад-2025", которые запланированы на сентябрь.

Литовский президент Гитанас Науседа ранее говорил, что нынешние учения "Запад" будут в 2–3 раза меньше по масштабу, чем в 2021 году, перед полномасштабным нападением РФ на Украину.

В Беларуси недавно объявили, что не исключают частичного изменения места проведения учений "Запад-2025", которые обещали перенести вглубь страны, обвинив в этом якобы воинственное поведение Польши и Литвы.