В Румынии объявили чрезвычайное положение из-за загрязненной азербайджанской нефти

Министерство энергетики Румынии объявило чрезвычайное положение в энергетике после того, как партия сырой нефти, прибывшей из Азербайджана, оказалась загрязненной.

Об этом сообщает пресс-служба румынского Минэнерго, информирует "Европейская правда".

О проблемах с азербайджанской нефтью ведомство проинформировала компания OMV Petrom, которая в период с 16 по 18 июля приняла партию сырья (92 тысячи тонн) в турецком порту Джейхан.

По результатам проверки, проведенной во время разгрузки, выяснилось, что эта партия нефти оказалась загрязнена органическими хлоридами.

Кроме того, по результатам проведенных анализов Petrom приняла решение отказаться от загрузки еще одной партии в объеме 92 тысячи тонн.

Таким образом, 184 тысячи тонн импортной нефти стали недоступными для цепочки поставок нефтеперерабатывающего завода Petrobrazi, отметили в Минэнерго Румынии.

Для продолжения бесперебойной работы НПЗ и во избежание дефицита на внутреннем рынке компания запросила 80 тысяч тонн нефти и 30 тысяч тонн дизельного топлива из государственных запасов.

Из-за текущей ситуации Минэнерго заявило о "локальном кризисе", который вызвали серьезные сбои в поставках нефти.

В ведомстве отметили, что выдача сырья из государственных запасов может быть разрешена только в случае объявления чрезвычайной ситуации с предварительным оповещением Еврокомиссии.

"Министерство энергетики сообщило Европейской комиссии и объявило чрезвычайную ситуацию – кризисный уровень. Кроме того, оно позволило выдачу сырья из чрезвычайных запасов, сформированных OMV Petrom, обеспечив таким образом бесперебойную работу НПЗ и предотвратив серьезные сбои на внутреннем рынке топлива", – говорится в сообщении.

Напомним, в июле канадская компания Central European Petroleum (CEP) объявила об обнаружении у северного побережья Балтийского моря, которое принадлежит Польше, крупнейших залежей нефти в истории страны.

Сообщалось также, что Молдова установила новый национальный рекорд по доле энергии из возобновляемых источников в структуре потребления.