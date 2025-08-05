Пасажирський літак екстрено сів у Мадриді після зіткнення з птахом

Літак Iberia, що летів з Мадрида до Парижа, був змушений здійснити екстрену посадку в столичному аеропорту "Барахас" після зіткнення з птахом незабаром після зльоту.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на El Pais.

Інцидент трапився у неділю, внаслідок нього ніхто не постраждав.

На фото, що з’явились в інтернеті, видно, що після зіткнення з птахом носова частина літака отримала серйозні пошкодження.

#IncidenteAéreo hoy de un #Airbus #A321 – 253NY XLR (EC-OOJ) de #Iberia, vuelo #IB579. Sufrió grave impacto de pájaro en despegue desde Aeropuerto #Madrid #Barajas Adolfo Suárez (MAD), #España 🇪🇦. Retornó a MAD con total seguridad. Daños materiales notables. Sin heridos. 03-08-25 pic.twitter.com/Ul7SJP0xt8 – Iván Castro Palacios (@ivancp25) August 3, 2025

Авіакомпанія Iberia у відповіді на запит El Pais пояснила, що "через кілька хвилин після зльоту з аеропорту "Адольфо Суарес Мадрид-Барахас" рейс IB579, що прямував до Парижа, зазнав удару великої птиці в передню частину літака та один із двигунів".

Після інциденту "командир екіпажу попросив дозволу на повернення до аеропорту вильоту, де літак безпечно приземлився", додали в компанії.

"Весь екіпаж рейсу, пілоти та бортпровідники, діяли з максимальною професійністю, щоб вирішити ситуацію та надати допомогу пасажирам", – додали в Iberia.

Нещодавно у пасажирського літака авіакомпанії LOT, що летів із Софії до Варшави, виникла проблема з гальмами, у зв’язку з чим посадку довелось виконувати в аварійному режимі.

У середині червня пасажирський літак скандинавської авіакомпанії SAS здійснив аварійну посадку в аеропорту Копенгагена через дим на борту.