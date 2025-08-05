Пассажирский самолет экстренно сел в Мадриде после столкновения с птицей

Самолет Iberia, летевший из Мадрида в Париж, был вынужден совершить экстренную посадку в столичном аэропорту "Барахас" после столкновения с птицей вскоре после взлета.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на El Pais.

Инцидент произошел в воскресенье, в результате него никто не пострадал.

На фото, которые появились в интернете, видно, что после столкновения с птицей носовая часть самолета получила серьезные повреждения.

#IncidenteAéreo hoy de un #Airbus #A321 – 253NY XLR (EC-OOJ) de #Iberia, vuelo #IB579. Sufrió grave impacto de pájaro en despegue desde Aeropuerto #Madrid #Barajas Adolfo Suárez (MAD), #España 🇪🇦. Retornó a MAD con total seguridad. Daños materiales notables. Sin heridos. 03-08-25 pic.twitter.com/Ul7SJP0xt8 – Iván Castro Palacios (@ivancp25) August 3, 2025

Авиакомпания Iberia в ответе на запрос El Pais пояснила, что "через несколько минут после взлета из аэропорта "Адольфо Суарес Мадрид-Барахас" рейс IB579, следовавший в Париж, подвергся удару крупной птицы в переднюю часть самолета и один из двигателей".

После инцидента "командир экипажа попросил разрешения на возвращение в аэропорт вылета, где самолет безопасно приземлился", добавили в компании.

"Весь экипаж рейса, пилоты и бортпроводники, действовали с максимальным профессионализмом, чтобы решить ситуацию и оказать помощь пассажирам", – добавили в Iberia.

Недавно у пассажирского самолета авиакомпании LOT, летевшего из Софии в Варшаву, возникла проблема с тормозами, в связи с чем посадку пришлось выполнять в аварийном режиме.

В середине июня пассажирский самолет скандинавской авиакомпании SAS совершил аварийную посадку в аэропорту Копенгагена из-за дыма на борту.