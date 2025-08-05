Укр Рус Eng

Пассажирский самолет экстренно сел в Мадриде после столкновения с птицей

фото, видео
Новости — Вторник, 5 августа 2025, 09:07 — Ирина Кутелева

Самолет Iberia, летевший из Мадрида в Париж, был вынужден совершить экстренную посадку в столичном аэропорту "Барахас" после столкновения с птицей вскоре после взлета.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на El Pais.

Инцидент произошел в воскресенье, в результате него никто не пострадал.

На фото, которые появились в интернете, видно, что после столкновения с птицей носовая часть самолета получила серьезные повреждения.

Авиакомпания Iberia в ответе на запрос El Pais пояснила, что "через несколько минут после взлета из аэропорта "Адольфо Суарес Мадрид-Барахас" рейс IB579, следовавший в Париж, подвергся удару крупной птицы в переднюю часть самолета и один из двигателей".

После инцидента "командир экипажа попросил разрешения на возвращение в аэропорт вылета, где самолет безопасно приземлился", добавили в компании.

"Весь экипаж рейса, пилоты и бортпроводники, действовали с максимальным профессионализмом, чтобы решить ситуацию и оказать помощь пассажирам", – добавили в Iberia.

Недавно у пассажирского самолета авиакомпании LOT, летевшего из Софии в Варшаву, возникла проблема с тормозами, в связи с чем посадку пришлось выполнять в аварийном режиме.

В середине июня пассажирский самолет скандинавской авиакомпании SAS совершил аварийную посадку в аэропорту Копенгагена из-за дыма на борту.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Испания Авиарейсы
Реклама: