Бывшего помощника евродепутата "АдГ" начинают судить по подозрению в шпионаже для Китая

Бывшего помощника политика ультраправой "Альтернативы для Германии" Максимилиана Кра начинают судить по подозрениям в шпионаже в пользу Китая.

Об этом сообщает Tagesschau, пишет "Европейская правда".

В Высшем региональном суде Дрездена начнут рассматривать дело бывшего помощника ультраправого политика Максимилиана Кра, который в то время был депутатом Европарламента, – Дзяна Г. и его возможной сообщницы, по обвинению в работе на китайскую разведку.

Согласно обвинению, подозреваемый, который имеет гражданство Германии, работал на разведку Китая с 2002 года. Считают, что с сентября 2019 года и до ареста в апреле 2024 года он в роли помощника Кра в Европарламенте собирал информацию и передал китайским органам некоторые конфиденциальные документы.

Напомним, Максимилиана Кра после появления информации о задержании отстранили от работы в Европарламенте.

Кра сняли с выборов в Европарламент за противоречивое утверждение о нацистах, но в начале 2025 года политик получил место в Бундестаге в результате досрочных парламентских выборов в Германии.