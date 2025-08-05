Молодые украинские беженцы "спасли" демографическую ситуацию в Германии

Молодые беженцы из Украины фактически помогли Германии не опуститься до критически низких показателей доли молодежи в обществе.

Об этом свидетельствуют данные Федерального статистического ведомства (Destatis), приведенные DW, сообщает "Европейская правда".

В то же время в статистическом ведомстве отметили, что доля молодежи в общей численности населения Германии остается на исторически низком уровне. Так, в конце 2024 года в стране проживало около 8,3 миллиона человек в возрасте от 15 до 24 лет, что составляло 10% от всего населения.

Оказалось, что этот процентный показатель остается почти неизменным с конца 2021 года. Впрочем, удержать такую отметку помог именно приток молодых людей из Украины, потому что после полномасштабного вторжения России в 2022 году этот показатель не снизился еще больше.

В статистическом ведомстве подсчитали, что без иммиграции доля молодежи в конце 2024 года составила бы всего 8,6%.

В целом в Германии среди людей с миграционным прошлым 12% были в возрасте 15-24 лет. Согласно статистике, к этой категории относятся лица, которые иммигрировали сами, или оба их родителя иммигрировали после 1950 года.

Наибольшая доля молодых людей – 20,7% – наблюдается среди потомков иммигрантов. Среди людей, у которых только один из родителей иммигрант, доля молодежи также высока – 20%. У самих иммигрантов этот показатель составляет 9,2%.

В начале 2024 года в Германии проживало меньше молодых людей, чем в среднем по 27 странам-членам ЕС. Самый высокий процент молодежи в ЕС наблюдался в Ирландии (12,6%), за ней следуют Нидерланды (12,3%) и Дания (12,2%). А самые низкие показатели зафиксированы в Болгарии (9,2%) и Литве (9,5%).

Сообщалось также, что в апреле 2025 года рождаемость в Венгрии установила новый исторический минимум.

А в мае 2025 года во Франции впервые со времен Второй мировой войны зафиксировали демографический спад – превышение смертности за последний год над рождаемостью.