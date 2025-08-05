В правительстве Эстонии скептичны к инициативе снижения НДС на продукты питания

В Эстонии собрала достаточно подписей инициатива по снижению вдвое НДС на продукты питания, однако в правительстве видят ряд препятствий для этого.

Об этом сообщает ERR, пишет "Европейская правда".

В конце июня в Эстонии создали петицию по снижению налога на добавленную стоимость на продукты питания. В настоящее время она собрала уже около 90 тысяч подписей, однако в правительстве Кристена Михала настроены скептически.

По расчетам Минфина, если бы НДС на продукты снизили до 13%, доходы госбюджета в следующем году уменьшились бы на 245 млн евро – что углубит дефицит бюджета.

С 1 июля НДС в Эстонии повысился до 24%, что ожидаемо обеспечит бюджету дополнительные 108 млн евро.

Ранее сообщалось, что Эстония перенаправит на оборону часть средств, предназначенных для климатических целей.

Напомним, в мае страны Балтии подтвердили намерения увеличить расходы на оборону до 5% ВВП с 2026 года.