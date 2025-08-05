ЗМІ: росіянці не дали посвідку на проживання у Фінляндії через порушення ПДР

Фінські ЗМІ повідомили про історію громадянки РФ, якій відмовили у постійній посвідці на проживання у Фінляндії через штраф за проїзд на червоний сигнал світлофора.

Про це йдеться у публікації Helsingin Sanomat, повідомляє "Європейська правда".

Жінка на ім’я Віра переїхала до Фінляндії в 2015 році. Її російський чоловік приїхав до Фінляндії на роботу роком раніше. У Віри двоє дорослих дітей, обидва отримали фінське громадянство.

Віра подала заяву на постійний дозвіл на проживання ще у травні 2019 року.

Інцидент з порушенням прав стався минулого року. Жінка стверджує, що коли виїжджала на перехрестя, горіло зелене світло, але воно змінилося на червоне вже посередині дороги. Це не призвело до аварії, але поліція виписала їй штраф – 120 євро.

Як наслідок цей штраф став єдиною причиною відмови у видачі їй постійного дозволу на проживання. Жінка отримала тимчасовий дозвіл на проживання на тій підставі, що у неї є малолітня донька, яка є громадянкою Фінляндії.

На думку Імміграційної служби, створення небезпеки для дорожнього руху було дуже серйозним порушенням.

Ситуація ускладнюється для Віри і політично. У соцмережах вона критикувала війну Росії проти України і побоюється повертатися на батьківщину. У разі закінчення терміну її російського паспорта жінці доведеться їхати за новим до РФ, що для неї ризиковано.

Жінка також боїться, що умови отримання дозволу на проживання, які і так вже суворі, стануть ще жорсткішими.

Нагадаємо, з 15 липня у Фінляндії набув чинності закон, який забороняє купівлю нерухомості громадянам Росії та Білорусі з міркувань національної безпеки.

Фінський парламент у квітні ухвалив закон, що дає змогу оборонному відомству блокувати угоди з нерухомістю для осіб або організацій, чия держава розв'язала загарбницьку війну або може становити загрозу безпеці Фінляндії.

На основі закону уряд Фінляндії підготував постанову, в якій уточнив, що державами, які підпадають під його дію, є Росія та Білорусь.