СМИ: россиянке не дали вид на жительство в Финляндии из-за нарушения ПДД

Финские СМИ сообщили об истории гражданки РФ, которой отказали в постоянном виде на жительство в Финляндии из-за штрафа за проезд на красный сигнал светофора.

Об этом говорится в публикации Helsingin Sanomat, сообщает "Европейская правда".

Женщина по имени Вера переехала в Финляндию в 2015 году. Ее российский муж приехал в Финляндию на работу годом ранее. У Веры двое взрослых детей, оба получили финское гражданство.

Вера подала заявление на постоянный вид на жительство еще в мае 2019 года.

Инцидент с нарушением прав произошел в прошлом году. Женщина утверждает, что когда выезжала на перекресток, горел зеленый свет, но он сменился на красный уже посередине дороги. Это не привело к аварии, но полиция выписала ей штраф – 120 евро.

В результате этот штраф стал единственной причиной отказа в выдаче ей постоянного вида на жительство. Женщина получила временный вид на жительство на том основании, что у нее есть малолетняя дочь, которая является гражданкой Финляндии.

По мнению Иммиграционной службы, создание опасности для дорожного движения было очень серьезным нарушением.

Ситуация осложняется для Веры и политически. В соцсетях она критиковала войну России против Украины и опасается возвращаться на родину. В случае окончания срока ее российского паспорта женщине придется ехать за новым в РФ, что для нее рискованно.

Женщина также боится, что условия получения вида на жительство, которые и так уже строгие, станут еще жестче.

Напомним, с 15 июля в Финляндии вступил в силу закон, запрещающий покупку недвижимости гражданам России и Беларуси из соображений национальной безопасности.

Финский парламент в апреле принял закон, позволяющий оборонному ведомству блокировать сделки с недвижимостью для лиц или организаций, чье государство развязало захватническую войну или может представлять угрозу безопасности Финляндии.

На основе закона правительство Финляндии подготовило постановление, в котором уточнило, что государствами, подпадающими под его действие, являются Россия и Беларусь.