В Латвії оголосили тендер на закупівлю засобів для зміцнення кордону з РФ

У Латвії Держцентр оборонної логістики та закупівель оголосив новий тендер на придбання спеціальних засобів для зміцнення кордону з Росією, зокрема загороджень, призначених для обмеження руху ворожої техніки.

Про це повідомляє LSM, інформує "Європейська правда".

Серед позицій закупівлі – тисячі протитанкових "їжаків", бетонних блоків (так званих "зубів дракона") та інших елементів, які в разі необхідності повинні ускладнити або повністю зупинити просування противника.

Підрядники можуть подати заявки до 1 вересня.

В рамках закупівлі планується придбати понад 4,8 тисячі парканних кілків, понад тисячу протитанкових конструкцій та інші матеріали, необхідні для будівництва бар'єрів.

З березня цього року Національні збройні сили Латвії проводять активні роботи з військового зміцнення східного кордону, в першу чергу – в Латгалії. Тут, поруч з кордоном РФ і Білорусі, вже розміщено десятки тисяч оборонних конструкцій латвійського виробництва.

Всього цього року на військове посилення східного кордону виділено 45 мільйонів євро.

У червні повідомляли, що на латвійсько-російському кордоні звели близько 130 кілометрів паркану, що становить 46% від загальної протяжності кордону.

На початку травня стало відомо, що латвійська армія почала рити протитанкові рови на кордоні з Росією.