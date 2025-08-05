В Латвии объявили тендер на закупку средств для укрепления границы с РФ

В Латвии Госцентр оборонной логистики и закупок объявил новый тендер на приобретение специальных средств для укрепления границы с Россией, в частности заграждений, предназначенных для ограничения движения вражеской техники.

Об этом сообщает LSM, информирует "Европейская правда".

Среди позиций закупки – тысячи противотанковых "ежей", бетонных блоков (так называемых "зубов дракона") и других элементов, которые в случае необходимости должны усложнить или полностью остановить продвижение противника.

Подрядчики могут подать заявки до 1 сентября.

В рамках закупки планируется приобрести более 4,8 тысячи заборных кольев, более тысячи противотанковых конструкций и другие материалы, необходимые для строительства барьеров.

С марта этого года Национальные вооруженные силы Латвии проводят активные работы по военному укреплению восточной границы, в первую очередь – в Латгалии. Здесь, рядом с границей РФ и Беларуси, уже размещены десятки тысяч оборонных конструкций латвийского производства.

Всего в этом году на военное усиление восточной границы выделено 45 млн евро.

В июне сообщалось, что на латвийско-российской границе возвели около 130 километров забора, что составляет 46% от общей протяженности границы.

В начале мая стало известно, что латвийская армия начала рыть противотанковые рвы на границе с Россией.