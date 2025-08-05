Внутрішній рейс у Норвегії розвернувся на маршруті через влучання блискавки

На заході Норвегії літаку довелось повернутись в аеропорт відправлення через влучання блискавки.

Про це повідомляє NRK, пише "Європейська правда".

Випадок стався вранці у вівторок з рейсом норвезької Widerøe, що прямував з Бергена до Тромсе.

"Літаку довелось повернутись на нашу технічну базу у Бергені. Це стандартна процедура у разі влучання блискавки, наші пілоти добре підготовлені до реагування на такі випадки – що не є великою рідкістю", – прокоментувала речниця компанії Ліна Ліндегаард Карлсен.

Літак обстежать на наявність пошкоджень перед тим, як знову залучати до перевезень.

Компанія не мала наготові ідентичного літака, тому пасажирів двома окремими групами відправили до Тромсе на менших.

У червні схожий випадок стався з рейсом Wizz Air до Стокгольма.

В Іспанії пасажирський літак екстрено сів у Мадриді після зіткнення з птахом.