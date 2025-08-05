Внутренний рейс в Норвегии развернулся на маршруте из-за попадания молнии

На западе Норвегии самолету пришлось вернуться в аэропорт отправления из-за попадания молнии.

Об этом сообщает NRK, пишет "Европейская правда".

Случай произошел утром во вторник с рейсом норвежской Widerøe, следовавшим из Бергена в Тромсе.

"Самолету пришлось вернуться на нашу техническую базу в Бергене. Это стандартная процедура в случае попадания молнии, наши пилоты хорошо подготовлены к реагированию на такие случаи – что не редкость", – прокомментировала пресс-секретарь компании Лина Линдегаард Карлсен.

Самолет обследуют на наличие повреждений, перед тем как снова привлекать к перевозкам.

У компании не было наготове идентичного самолета, поэтому пассажиров двумя отдельными группами отправили в Тромсе на меньших.

В июне похожий случай произошел с рейсом Wizz Air в Стокгольм.

В Испании пассажирский самолет экстренно сел в Мадриде после столкновения с птицей.