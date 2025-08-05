В зоопарке Нюрнберга из-за нехватки места убили 12 обезьян, теперь директору поступают угрозы

Из-за нехватки места в зоопарке Нюрнберга усыпили 12 обезьян, часть из которых скормили животным – директора теперь угрожают убить.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Spiegel.

Директор Нюрнбергского зоопарка получил угрозы за убийство двенадцати бабуинов. Десять угроз в адрес директора Дага Энке были конкретными, и о них было сообщено в правоохранительные органы. Десятки других неконкретных угроз смерти также поступили через социальные сети. Угрозы также поступали письмами и по электронной почте.

Некоторые из угроз также были направлены на заместителя директора Йорга Бекмана и сотрудников зоопарка в целом. Руководство пытается максимально защитить сотрудников от этих угроз.

Полиция Центральной Франконии в настоящее время проверяет около 170 писем со всей Германии на предмет уголовного содержания. Эти письма поступили по почте, электронной почте или через социальные сети, и все они обрабатываются в полицейском управлении Нюрнберга.

На прошлой неделе зоопарк убил 12 гвинейских бабуинов из-за нехватки места и скормил часть из них другим животным. По данным зоопарка, вольер уже давно был переполнен, и достойное содержание животных стало невозможным. Утилизировать излишек животных было невозможно. Меры по контрацепции для самок также не были успешными в прошлом.

Зоозащитники резко раскритиковали зоопарк и объявили о возбуждении уголовного дела. В понедельник активисты разбили протестный лагерь возле зоопарка. На этой неделе они планируют провести несколько демонстраций перед зоопарком, требуя, чтобы обезьян больше не убивали. Кроме того, требуют прекратить разведение обезьян. В зоопарке заявили: "Любой протест, который остается мирным, является приемлемым для нас".

Недавно зоопарк в датском Ольборге также попал в заголовки новостей. Он призвал общественность жертвовать домашних животных на корм хищникам.

"Таким образом, ничего не пропадет зря, и мы обеспечим естественное поведение, сбалансированную диету и благополучие наших хищников", – говорится в призыве.

Недавно фермер получил серьезные травмы в результате нападения льва, который сбежал из зоопарка на юге Турции.