Данський зоопарк пропонує віддавати домашніх тварин на корм хижакам

Зоопарк в данському місті Ольборг хоче відтворити природний харчовий ланцюг тварин, які там мешкають, а тому пропонує населенню міста віддавати своїх маленьких домашніх тварин на корм хижакам.

Про це пише AP, передає "Європейська правда".

Зоопарк звернувся до населення міста: "Якщо у вас є здорова тварина, яку з різних причин потрібно віддати, не соромтеся подарувати її нам".

Там зазначили, що зоопарк намагається відтворити природний харчовий ланцюг тварин, які там мешкають, "з міркувань добробуту тварин та професійної етики", і запевнили, що домашні тварини будуть "гуманно умертвлені" кваліфікованим персоналом.

Зоопарк вказує на морських свинок, кроликів і курей як можливі пожертви. Після евтаназії тварини будуть використані як корм, повідомив зоопарк.

"Таким чином, нічого не пропаде даремно, і ми забезпечимо природну поведінку, харчування та добробут наших хижаків", – заявили в зоопарку.

Нещодавно фермер зазнав серйозних травм унаслідок нападу лева, який втік із зоопарку на півдні Туреччини.

У 2023 році в місті Кляйнмахнов поблизу Берліна понад добу шукали левицю, що нібито втекла на волю, як показало відео із соцмереж.

Експертиза, однак, пізніше підтвердила, що це був дикий кабан.