Керівництво Швейцарії поїхало у США терміново домовлятись про тарифи

Президентка Швейцарії Карін Келлер-Зуттер та її заступник Гі Пармелен у вівторок вирушили до США після рішення адміністрації Дональда Трампа обкласти швейцарський імпорт 39-відсотковим тарифом.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомила пресслужба Федеральної ради Швейцарії.

Швейцарське керівництво на чолі невеликої делегації має "провести термінові зустрічі з американською владою та обговорити питання поліпшення ситуації з тарифами для Швейцарії", йдеться в повідомленні.

"Метою візиту є подання США більш привабливої пропозиції щодо зниження додаткових тарифів на швейцарський експорт з урахуванням інтересів США", – додала швейцарська влада.

Як відомо, наприкінці липня Дональд Трамп підвищив мита на швейцарський імпорт до 39% – найбільший показник для всіх європейських країн – з попередньо оголошеного 31%.

У Швейцарії після цього заявили, що продовжать переговори із Вашингтоном, прагнучи уникнути значних економічних наслідків, і не будуть запроваджувати негайних заходів у відповідь.