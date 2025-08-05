Руководство Швейцарии поехало в США срочно договариваться о тарифах

Президент Швейцарии Карин Келлер-Зуттер и ее заместитель Ги Пармелен во вторник отправились в США после решения администрации Дональда Трампа обложить швейцарский импорт 39-процентным тарифом.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщила пресс-служба Федерального совета Швейцарии.

Швейцарское руководство во главе небольшой делегации должно "провести срочные встречи с американскими властями и обсудить вопросы улучшения ситуации с тарифами для Швейцарии", говорится в сообщении.

"Целью визита является представление США более привлекательного предложения по снижению дополнительных тарифов на швейцарский экспорт с учетом интересов США", – добавили швейцарские власти.

Как известно, в конце июля Дональд Трамп повысил пошлины на швейцарский импорт до 39% – самый большой показатель для всех европейских стран – с предварительно объявленного 31%.

В Швейцарии после этого заявили, что продолжат переговоры с Вашингтоном, стремясь избежать значительных экономических последствий, и не будут вводить немедленных ответных мер.