В Італії хочуть обмежити лікування гендерної дисфорії для неповнолітніх

Уряд Італії схвалив проєкт закону, який передбачає посилення контролю за наданням неповнолітнім медичної допомоги, повʼязаної з гендерною дисфорією, пояснивши це захистом здоровʼя дітей.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Схвалений італійським урядом законопроєкт передбачає регулювання використання таких ліків, як блокатори статевого дозрівання, для людей віком до 18 років, які страждають на гендерну дисфорію.

Гендерна дисфорія – це клінічний діагноз, який позначає крайній дискомфорт через невідповідність між гендерною ідентичністю людини та статтю, визначеною при народженні.

Також ініціатива уряду Італії передбачає, що ліки для лікування гендерної дисфорії будуть відпускатися лише відповідно до протоколів, які будуть розроблені Міністерством охорони здоров'я.

Згідно з нею, буде створено національний реєстр моніторингу "правильного використання ліків", повʼязаних з гендерною дисфорією, та збору детального анамнезу кожної транслюдини, яка проходить лікування.

У своїй заяві уряд Італії зазначив, що ці кроки необхідні "для захисту здоров'я неповнолітніх" та запровадження "ефективного моніторингу даних". Законопроєкт ще має бути схвалений у парламенті та може бути змінений.

Раніше Міністерство освіти Італії дало вказівку школам заборонити використання гендерно-нейтральних символів, оскільки вони є "незрозумілими і порушують правила італійської граматики".

У травні 2025 року Конституційний суд Італії ухвалив рішення, що дві жінки можуть бути зареєстровані як батьки дитини у свідоцтві про народження.