В Италии хотят ограничить лечение гендерной дисфории для несовершеннолетних

Правительство Италии одобрило проект закона, который предусматривает усиление контроля за предоставлением несовершеннолетним медицинской помощи, связанной с гендерной дисфорией, объяснив это защитой здоровья детей.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Одобренный итальянским правительством законопроект предусматривает регулирование использования таких лекарств, как блокаторы полового созревания, для людей в возрасте до 18 лет, страдающих гендерной дисфорией.

Гендерная дисфория – это клинический диагноз, который обозначает крайний дискомфорт из-за несоответствия между гендерной идентичностью человека и полом, определенным при рождении.

Также инициатива правительства Италии предусматривает, что лекарства для лечения гендерной дисфории будут отпускаться только в соответствии с протоколами, которые будут разработаны Министерством здравоохранения.

Согласно ей, будет создан национальный реестр мониторинга "правильного использования лекарств", связанных с гендерной дисфорией, и сбора детального анамнеза каждого трансчеловека, проходящего лечение.

В своем заявлении правительство Италии отметило, что эти шаги необходимы "для защиты здоровья несовершеннолетних" и введения "эффективного мониторинга данных". Законопроект еще должен быть одобрен в парламенте и может быть изменен.

Ранее Министерство образования Италии дало указание школам запретить использование гендерно-нейтральных символов, поскольку они "непонятны и нарушают правила итальянской грамматики".

В мае 2025 года Конституционный суд Италии принял решение, что две женщины могут быть зарегистрированы в качестве родителей ребенка в свидетельстве о рождении.